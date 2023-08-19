Андреева Антонина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1888
Сын: Андреев Зиновий Сергиевич
Отец ребёнка: Андреев Сергей Андреевич
Бракосочетание
С 1888 по 1891
Рождение ребёнка
09.01.1891
Дочь: Андреева Татьяна Сергиевна
Отец ребёнка: Андреев Сергей Андреевич
Смерть
Неизвестно