Андреева Антонина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева Антонина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1865 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1888

Сын: Андреев Зиновий Сергиевич

Отец ребёнка: Андреев Сергей Андреевич

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
С 1888 по 1891

Муж: Андреев Сергей Андреевич

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.01.1891

Дочь: Андреева Татьяна Сергиевна

Отец ребёнка: Андреев Сергей Андреевич

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно