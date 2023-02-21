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Писнячевский Игорь Леонидович и
Писнячевский Игорь Леонидович и
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.05.1981
Пол
Мужской
Отец
Писнячевский Леонид Викторович
1955 г.р.
Мать
Марш Лариса Александровна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛП
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1981
Отец:
Писнячевский Леонид Викторович
Мать:
Марш Лариса Александровна
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