Писнячевский Игорь Леонидович и — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Писнячевский Игорь Леонидович и

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1981

Отец: Писнячевский Леонид Викторович

Мать: Марш Лариса Александровна

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