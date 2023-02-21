Колесова (Козлова?) Хавронья Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Колесов Акинтий (Аксентий) Родионович
Отец ребёнка: Колесов Родион Степанович
Regizovka
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ефимия Родионовна
Отец ребёнка: Колесов Родион Степанович
Regizovka
Рождение ребёнка
1852
Сын: Колесов Самсон Родионович
Отец ребёнка: Колесов Родион Степанович
Regizovka
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Борисова Мария Родионовна
Отец ребёнка: Колесов Родион Степанович
Regizovka
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Матрёна (Марушка) Родионовна
Отец ребёнка: Колесов Родион Степанович
Regizovka
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Евдокия Родионовна
Отец ребёнка: Колесов Родион Степанович
Regizovka
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Цветкова Екатерина Родионовна
Отец ребёнка: Колесов Родион Степанович
Regizovka
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
18277 Davaisiai, Vilnius County Lithuania