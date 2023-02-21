Колесова (Козлова?) Хавронья Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесова (Козлова?) Хавронья Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Колесов Акинтий (Аксентий) Родионович

Отец ребёнка: Колесов Родион Степанович

Regizovka
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ефимия Родионовна

Отец ребёнка: Колесов Родион Степанович

Regizovka
Рождение ребёнка
1852

Сын: Колесов Самсон Родионович

Отец ребёнка: Колесов Родион Степанович

Regizovka
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Борисова Мария Родионовна

Отец ребёнка: Колесов Родион Степанович

Regizovka
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Матрёна (Марушка) Родионовна

Отец ребёнка: Колесов Родион Степанович

Regizovka
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Евдокия Родионовна

Отец ребёнка: Колесов Родион Степанович

Regizovka
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Цветкова Екатерина Родионовна

Отец ребёнка: Колесов Родион Степанович

Regizovka
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
18277 Davaisiai, Vilnius County Lithuania
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