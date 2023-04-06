Михаил Богданович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий-Богдан Герасимович
Мать: Наталья Степановна
Рождение ребёнка
1652
Сын: Иван Михайлович
Мать ребёнка: Федосья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Федосья Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
стряпчий, стольник
Смерть
Неизвестно