Михаил Богданович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Богданович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий-Богдан Герасимович

Мать: Наталья Степановна

Рождение ребёнка
1652

Сын: Иван Михайлович

Мать ребёнка: Федосья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Федосья Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
стряпчий, стольник
Смерть
Неизвестно