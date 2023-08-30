Устюгова Клавдия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устюгова Клавдия Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устюгова Елена Егоровна

Отец ребёнка: Устюгов Егор Никонорович

д. Русский Шуберь Елабужского Уезда Вятской Губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устюгов Николай Егорович

Отец ребёнка: Устюгов Егор Никонорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устюгов Егор Никонорович

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