Устюгова Клавдия Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устюгова Елена Егоровна
Отец ребёнка: Устюгов Егор Никонорович
д. Русский Шуберь Елабужского Уезда Вятской Губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Устюгов Егор Никонорович
Бракосочетание
Неизвестно