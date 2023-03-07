Мишенькин Степан Кузьмич
Место рождения
Дата рождения27.09.1913
Дата смерти04.12.1973
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1913
Отец: Мишенькин Кузьма
Мать: не указана
Призыв на военную службу
21.09.1939
Демобилизация
1945
Бракосочетание
02.03.1949
Рождение ребёнка
29.06.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мишенькина Александра Васильевна
Смерть
04.12.1973