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Мишенькин Степан Кузьмич

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Место рождения

Пучнино, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

27.09.1913

Дата смерти

04.12.1973

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1913

Отец: Мишенькин Кузьма

Мать: не указана

Пучнино, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
Призыв на военную службу
21.09.1939
Демобилизация
1945
Бракосочетание
02.03.1949

Жена: Мишенькина Александра Васильевна

Рождение ребёнка
29.06.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мишенькина Александра Васильевна

Смерть
04.12.1973
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