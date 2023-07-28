Беззубова-Пурилкина (Акимова) Евдокия Лаврентьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: Акимов Лаврентий
Мать: не указана
Бракосочетание
02.07.1862 ст.
Рождение ребёнка
01.06.1863 ст.
Дочь: Акулина Петровна
Отец ребёнка: Беззубов-Пурилкин Петр Антонович
Рождение ребёнка
10.08.1864 ст.
Дочь: Тятюшкина Васса Петровна
Отец ребёнка: Беззубов-Пурилкин Петр Антонович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно