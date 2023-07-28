Беззубова-Пурилкина (Акимова) Евдокия Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беззубова-Пурилкина (Акимова) Евдокия Лаврентьевна

Место рождения

Новые Турдаки, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Акимов Лаврентий

Мать: не указана

Новые Турдаки, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
02.07.1862 ст.

Муж: Беззубов-Пурилкин Петр Антонович

Рождение ребёнка
01.06.1863 ст.

Дочь: Акулина Петровна

Отец ребёнка: Беззубов-Пурилкин Петр Антонович

Семилей, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
10.08.1864 ст.

Дочь: Тятюшкина Васса Петровна

Отец ребёнка: Беззубов-Пурилкин Петр Антонович

Семилей, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
Неизвестно
Семилей, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно