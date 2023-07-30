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Брюханов Абросим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Брюханов Илья Абросимович

Мать ребёнка: не указана

Богучаны, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брюханова Евдокия Абросимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брюханова Полина Абросимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брюханова Ирина Абросимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брюханов Николай Абросимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брюханов Степан Абросимович

Мать ребёнка: не указана