Брюханов Абросим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Брюханов Илья Абросимович
Мать ребёнка: не указана
Богучаны, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брюханова Евдокия Абросимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брюханова Полина Абросимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брюханова Ирина Абросимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брюханов Николай Абросимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брюханов Степан Абросимович
Мать ребёнка: не указана