Губанов Пётр Васильевич
Место рождения
Дата рождения09.07.1938
Дата смерти17.03.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1965
Дочь: Губанова Наталья Петровна
Мать ребёнка: Зарубина Антонина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губанова Людмила Петровна
Мать ребёнка: Зарубина Антонина Петровна
Смерть
17.03.1974