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Губанов Пётр Васильевич

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Место рождения

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

09.07.1938

Дата смерти

17.03.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
16.06.1965

Дочь: Губанова Наталья Петровна

Мать ребёнка: Зарубина Антонина Петровна

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губанова Людмила Петровна

Мать ребёнка: Зарубина Антонина Петровна

Смерть
17.03.1974
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