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Куц Сергей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1961

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1961

Отец: Куц Виктор Александрович

Мать: Куц Валентина Ивановна

Бракосочетание
?.09.1985

Жена: Куц Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
25.02.1987

Дочь: Куц Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Куц Татьяна Николаевна

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
06.11.1988

Сын: Куц Виктор Сергеевич

Мать ребёнка: Куц Татьяна Николаевна

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Развод
2019

Жена: Куц Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куц Ольга