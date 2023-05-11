Куц Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1961
Отец: Куц Виктор Александрович
Мать: Куц Валентина Ивановна
Бракосочетание
?.09.1985
Жена: Куц Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
25.02.1987
Дочь: Куц Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Куц Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
06.11.1988
Сын: Куц Виктор Сергеевич
Мать ребёнка: Куц Татьяна Николаевна
Развод
2019
Жена: Куц Татьяна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куц Ольга