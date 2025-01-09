Хмыров Роман Антонович С 1794 по 1797 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Хмыров Роман Антонович

Место рождения

Уварово, город Уварово, Тамбовская область

Дата рождения

С 1794 по 1797 ст.

Дата смерти

С 1839 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1794 по 1797 ст.

Отец: Хмыров Антон Дмитриевич

Мать: Хмырова ? ?

Уварово, город Уварово, Тамбовская область
По данным Ревизской сказки (6 ревизия) 1811 года (ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №98, опись №2, дело №18, стр. 960) уроженец Тамбовской Губернии, Борисоглебского Уезда, село Уварово (г.Уваров... Показать все
Место жительства
1808 ст.
Ефремово-Зыково, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
По данным Ревизской сказки (6 ревизия) 1811 года (ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №98, опись №2, дело №18, стр. 960) по указу оренбургской казенной палаты в 1808 году переселился в основанную д... Показать все
Бракосочетание
До 1816 ст.

Жена: Хмырова Васса Савельевна

Ефремово-Зыково, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
С 1808 по 1830 год ее муж проживал в Ефремово-Зыково, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область. Скорее всего, брак был заключен там.
Рождение ребёнка
С 1816 по 1817 ст.

Дочь: Королева (Хмырова) Фекла Романовна

Мать ребёнка: Хмырова Васса Савельевна

Ефремово-Зыково, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
По данным Ревизской сказки (6 ревизия) 1811 года (ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №98, опись №2, дело №18, стр. 960) ее отец из Тамбовской Губернии, Борисоглебскаго Уезда, село Уварово (ныне г... Показать все
Рождение ребёнка
С 1817 по 1818 ст.

Сын: Хмыров Герасим Романович

Мать ребёнка: Хмырова Васса Савельевна

Ефремово-Зыково, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
По данным Ревизской сказки (6 ревизия) 1811 года (ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №98, опись №2, дело №18, стр. 960) ее отец из Тамбовской Губернии, Борисоглебскаго Уезда, село Уварово (ныне г... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.

Дочь: Щукина (Хмырова) Марфа Романовна

Мать ребёнка: Хмырова Васса Савельевна

Ефремово-Зыково, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
По данным Ревизской сказки (6 ревизия) 1811 года (ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №98, опись №2, дело №18, стр. 960) ее отец из Тамбовской Губернии, Борисоглебскаго Уезда, село Уварово (ныне г... Показать все
Рождение ребёнка
С 1821 по 1822 ст.

Сын: Хмыров Василий Романович

Мать ребёнка: Хмырова Васса Савельевна

Ефремово-Зыково, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
По данным Ревизской сказки (6 ревизия) 1811 года (ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №98, опись №2, дело №18, стр. 960) ее отец из Тамбовской Губернии, Борисоглебскаго Уезда, село Уварово (ныне г... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.

Сын: Хмыров Леонтий Романович

Мать ребёнка: Хмырова Васса Савельевна

Ефремово-Зыково, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
По данным Ревизской сказки (6 ревизия) 1811 года (ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №98, опись №2, дело №18, стр. 960) ее отец из Тамбовской Губернии, Борисоглебскаго Уезда, село Уварово (ныне г... Показать все
Место жительства
1830 ст.
Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
По данным Ревизской сказки 1834 года (архив Башкортостана, фонд И-138, опись 2, дело 419) в 1830 году перешли из Пономаревской волости Оренбургской губернии в основанную д.Студенцы (д. Студенецкая (Га... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.

Сын: Хмыров Лаврентий Романович

Мать ребёнка: Хмырова Васса Савельевна

По данным Ревизской сказки 1834 года (архив Башкортостана, фонд И-138, опись 2, дело 419) в 1830 году его отец переехал в основанную д.Студенцы (д. Студенецкая (Гавриловка) , Новоумировский уезд, Орен... Показать все
Рождение ребёнка
С 1834 по 1835 ст.

Дочь: Путинцева (Хмырова) Татьяна Романовна

Мать ребёнка: Хмырова Васса Савельевна

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Год рождения расчитан по метрике о браке. В Ревизской сказке 1834 года (архив Башкортостана, фонд И-138, опись 2, дело 419) не упомянута.
Рождение ребёнка
20.03.1839

Сын: Хмыров Марк Романович

Мать ребёнка: Хмырова Васса Савельевна

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №12, дело №355, стр. 17
Смерть
С 1839 ст.
Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область

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