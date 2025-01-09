Хмыров Роман Антонович
Место рождения
Дата рожденияС 1794 по 1797 ст.
Дата смертиС 1839 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1794 по 1797 ст.
Отец: Хмыров Антон Дмитриевич
Мать: Хмырова ? ?
По данным Ревизской сказки (6 ревизия) 1811 года (ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №98, опись №2, дело №18, стр. 960) уроженец Тамбовской Губернии, Борисоглебского Уезда, село Уварово (г.Уваров... Показать все
Место жительства
1808 ст.
По данным Ревизской сказки (6 ревизия) 1811 года (ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №98, опись №2, дело №18, стр. 960) по указу оренбургской казенной палаты в 1808 году переселился в основанную д... Показать все
Бракосочетание
До 1816 ст.
Жена: Хмырова Васса Савельевна
С 1808 по 1830 год ее муж проживал в Ефремово-Зыково, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область. Скорее всего, брак был заключен там.
Рождение ребёнка
С 1816 по 1817 ст.
Дочь: Королева (Хмырова) Фекла Романовна
Мать ребёнка: Хмырова Васса Савельевна
По данным Ревизской сказки (6 ревизия) 1811 года (ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №98, опись №2, дело №18, стр. 960) ее отец из Тамбовской Губернии, Борисоглебскаго Уезда, село Уварово (ныне г... Показать все
Рождение ребёнка
С 1817 по 1818 ст.
Мать ребёнка: Хмырова Васса Савельевна
По данным Ревизской сказки (6 ревизия) 1811 года (ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №98, опись №2, дело №18, стр. 960) ее отец из Тамбовской Губернии, Борисоглебскаго Уезда, село Уварово (ныне г... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.
Дочь: Щукина (Хмырова) Марфа Романовна
Мать ребёнка: Хмырова Васса Савельевна
По данным Ревизской сказки (6 ревизия) 1811 года (ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №98, опись №2, дело №18, стр. 960) ее отец из Тамбовской Губернии, Борисоглебскаго Уезда, село Уварово (ныне г... Показать все
Рождение ребёнка
С 1821 по 1822 ст.
Мать ребёнка: Хмырова Васса Савельевна
По данным Ревизской сказки (6 ревизия) 1811 года (ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №98, опись №2, дело №18, стр. 960) ее отец из Тамбовской Губернии, Борисоглебскаго Уезда, село Уварово (ныне г... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.
Мать ребёнка: Хмырова Васса Савельевна
По данным Ревизской сказки (6 ревизия) 1811 года (ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №98, опись №2, дело №18, стр. 960) ее отец из Тамбовской Губернии, Борисоглебскаго Уезда, село Уварово (ныне г... Показать все
Место жительства
1830 ст.
По данным Ревизской сказки 1834 года (архив Башкортостана, фонд И-138, опись 2, дело 419) в 1830 году перешли из Пономаревской волости Оренбургской губернии в основанную д.Студенцы (д. Студенецкая (Га... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.
Сын: Хмыров Лаврентий Романович
Мать ребёнка: Хмырова Васса Савельевна
По данным Ревизской сказки 1834 года (архив Башкортостана, фонд И-138, опись 2, дело 419) в 1830 году его отец переехал в основанную д.Студенцы (д. Студенецкая (Гавриловка) , Новоумировский уезд, Орен... Показать все
Рождение ребёнка
С 1834 по 1835 ст.
Дочь: Путинцева (Хмырова) Татьяна Романовна
Мать ребёнка: Хмырова Васса Савельевна
Год рождения расчитан по метрике о браке. В Ревизской сказке 1834 года (архив Башкортостана, фонд И-138, опись 2, дело 419) не упомянута.
Рождение ребёнка
20.03.1839
Мать ребёнка: Хмырова Васса Савельевна
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №12, дело №355, стр. 17
Смерть
С 1839 ст.