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Попова ЛИДИЯ Борисовна

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Место рождения

Бариновка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

08.04.1991

Пол

Женский

Отец

1962 г.р.

Мать

1967 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1991

Отец: Попов БОРИС МАКСИМОВИЧ

Мать: Журавлева ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА

Бариновка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область