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Попова ЛИДИЯ Борисовна
Попова ЛИДИЯ Борисовна
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Место рождения
Бариновка
, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Дата рождения
08.04.1991
Пол
Женский
Отец
Попов БОРИС МАКСИМОВИЧ
1962 г.р.
Мать
Журавлева ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА
1967 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛП
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Биография
Биография
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1991
Отец:
Попов БОРИС МАКСИМОВИЧ
Мать:
Журавлева ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА
Бариновка
, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
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