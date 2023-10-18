Войсим-Антоневич Петр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти13.09.1905
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1880
Дочь: Надежда Петровна
Мать ребёнка: Войсим-Антоневич Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
18.05.1882
Дочь: Ольга Петровна
Мать ребёнка: Войсим-Антоневич Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Елена Петровна
Мать ребёнка: Войсим-Антоневич Мария Алексеевна
Смерть
13.09.1905
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
в церковной ограде церкви села