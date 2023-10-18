Войсим-Антоневич Петр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войсим-Антоневич Петр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

13.09.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1880

Дочь: Надежда Петровна

Мать ребёнка: Войсим-Антоневич Мария Алексеевна

Грязная Потудань, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Рождение ребёнка
18.05.1882

Дочь: Ольга Петровна

Мать ребёнка: Войсим-Антоневич Мария Алексеевна

Грязная Потудань, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Елена Петровна

Мать ребёнка: Войсим-Антоневич Мария Алексеевна

Смерть
13.09.1905
Грязная Потудань, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Грязная Потудань, Волотовская волость, Новооскольский уезд
в церковной ограде церкви села
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