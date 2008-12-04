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Трифонов Вячеслав Николаевич
Трифонов Вячеслав Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.12.2008
Пол
Мужской
Отец
Ляшов Алексей Владимирович
1978 г.р.
Мать
Валова Светлана Владимировна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.2008
Отец:
Ляшов Алексей Владимирович
Мать:
Валова Светлана Владимировна
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