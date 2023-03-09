Ларион Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларион Никифоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1700 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1731 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Никифор Иванов

Мать: не указана

РС-1782, страница 1379 Ларион (по последней ревизии написаны были лета 33) 3 ревизия ~1761-33=1728
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Ермолаева

Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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