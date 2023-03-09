Ларион Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Никифор Иванов
Мать: не указана
РС-1782, страница 1379 Ларион (по последней ревизии написаны были лета 33) 3 ревизия ~1761-33=1728
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Ермолаева
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно