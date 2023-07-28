(Антипова (Авдеева)) Серафима Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Антипова (Авдеева)) Серафима Николаева

Место рождения

Ленино, Пензенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

01.08.1908

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1908

Отец: Антипов (авдеев) Николай Тимофеев

Мать: Антипова (авдеева) Мария Тихонова

Ленино, Пензенский муниципальный район, Пензенская область