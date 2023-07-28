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(Антипова (Авдеева)) Серафима Николаева
(Антипова (Авдеева)) Серафима Николаева
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Место рождения
Ленино
, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Дата рождения
01.08.1908
Пол
Женский
Отец
Антипов (авдеев) Николай Тимофеев
1875 г.р.
Мать
Антипова (авдеева) (Хрюпова) Мария Тихонова
1878 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КН
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Биография
Биография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1908
Отец:
Антипов (авдеев) Николай Тимофеев
Мать:
Антипова (авдеева) Мария Тихонова
Ленино
, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
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