Смалий Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смалий Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1972
Дочь: Степанова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Смалий Валентина Федоровна
Рождение ребёнка
08.05.1974
Сын: Смалий Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Смалий Валентина Федоровна
Смерть
Неизвестно