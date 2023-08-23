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Смалий Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смалий Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1972

Дочь: Степанова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Смалий Валентина Федоровна

Рождение ребёнка
08.05.1974

Сын: Смалий Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Смалий Валентина Федоровна

Смерть
Неизвестно