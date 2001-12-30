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Мальцев Даниил Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.2001

Пол

Мужской

Отец

1973 г.р.

Мать

1976 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.2001

Отец: Мальцев Юрий Олегович

Мать: Ковдривш Елена Ивановна