(Фомина) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
18.12.1905
Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Указана ДЕВИЦА - крестная у Анисии - дочери Фомина Алексея Феодоровича и Параскевы Иосифовны
Смерть
Неизвестно