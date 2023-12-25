(Фомина) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фомина) Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
18.12.1905
Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Указана ДЕВИЦА - крестная у Анисии - дочери Фомина Алексея Феодоровича и Параскевы Иосифовны
Смерть
Неизвестно
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