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Ржаницын Алексей Андреевич

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Место рождения

Михайловское, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Михайловское, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Природою Кадниковского уезда Архангельской церкви что на Кубенице диакона сын.
Работа или профессия
1792
Марьинская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Посвящен во дьячка к Троицкой церкви что в Енальской волости.
Бракосочетание
Около 1809

Жена: Ржаницына Мария Егоровна

Марьинская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Ржаницын Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Ржаницына Мария Егоровна

Марьинская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Ржаницына Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Ржаницына Мария Егоровна

Марьинская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Ржаницына Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Ржаницына Мария Егоровна

Марьинская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Ржаницына Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Ржаницына Мария Егоровна

Марьинская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Двоежён.
Смерть
Неизвестно
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