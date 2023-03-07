Ржаницын Алексей Андреевич
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Природою Кадниковского уезда Архангельской церкви что на Кубенице диакона сын.
Работа или профессия
1792
Посвящен во дьячка к Троицкой церкви что в Енальской волости.
Бракосочетание
Около 1809
Жена: Ржаницына Мария Егоровна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Ржаницын Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Ржаницына Мария Егоровна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Ржаницына Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Ржаницына Мария Егоровна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Ржаницына Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Ржаницына Мария Егоровна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Ржаницына Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Ржаницына Мария Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Двоежён.
Смерть
Неизвестно