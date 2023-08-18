Фрейнд Иван Эвальд Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фрейнд Иван Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фрейнд Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно