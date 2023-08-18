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Фрейнд Иван Эвальд Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Фрейнд Гейнрих Иоганнесович

Мать: Freund Шарлотта Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фрейнд Андрей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фрейнд Виктор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фрейнд Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фрейнд Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно