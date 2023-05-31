Горнак Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горнак Александр Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

20.06.1945

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Горнак Степан

Мать: не указана

Смерть
20.06.1945