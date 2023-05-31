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Горнак Александр Степанович
Горнак Александр Степанович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1904
Дата смерти
20.06.1945
Пол
Мужской
Отец
Горнак Степан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец:
Горнак Степан
Мать: не указана
Смерть
20.06.1945
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