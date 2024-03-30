Зайцева (Карпенко) Тамара Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.03.?
Дочь: Зайцева Жанна Николаевна
Отец ребёнка: Зайцев Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.03.1962
Дочь: Кутателадзе (Зайцева) Лилия Николаева
Отец ребёнка: Зайцев Николай Михайлович