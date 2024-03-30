Зайцева (Карпенко) Тамара Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Карпенко) Тамара Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1939

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.?

Дочь: Зайцева Жанна Николаевна

Отец ребёнка: Зайцев Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
21.03.1962

Дочь: Кутателадзе (Зайцева) Лилия Николаева

Отец ребёнка: Зайцев Николай Михайлович

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