Глинин Иван Кондратьев
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Глинин Иван Иванов
Мать ребёнка: Глинина Сигклитикия Петрова
Рождение ребёнка
1827
Сын: Глинин Федор Иванов
Мать ребёнка: Глинина Сигклитикия Петрова
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Глинина Сигклитикия Петрова
Рождение ребёнка
1838
Сын: Глинин Ефим Иванов
Мать ребёнка: Глинина Сигклитикия Петрова
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Глинина Сигклитикия Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина Иванова
Мать ребёнка: Глинина Сигклитикия Петрова
Смерть
Неизвестно