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Глинин Иван Кондратьев

Место рождения

Бабухино, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бабухино, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Глинин Иван Иванов

Мать ребёнка: Глинина Сигклитикия Петрова

Бабухино, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Глинин Федор Иванов

Мать ребёнка: Глинина Сигклитикия Петрова

Бабухино, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Глинин Леонтий Иванович

Мать ребёнка: Глинина Сигклитикия Петрова

Бабухино, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Глинин Ефим Иванов

Мать ребёнка: Глинина Сигклитикия Петрова

Бабухино, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Глинин Никита Иванович

Мать ребёнка: Глинина Сигклитикия Петрова

Бабухино, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина Иванова

Мать ребёнка: Глинина Сигклитикия Петрова

Бабухино, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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