Шубина Аксинья Евстафьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: Алферов Ефтифий
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1775
Муж: Шубин Симон Борисов
Баландина, Верхотурский уезд, Пермская губерния
крестьянская дочь д. боровлянской
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Степанида Симонова
Отец ребёнка: Шубин Симон Борисов
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Фекла Симонова
Отец ребёнка: Шубин Симон Борисов
Рождение ребёнка
Около ?.07.1785
Сын: Шубин Тихон Симеонов
Отец ребёнка: Шубин Симон Борисов
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Шубин Сергей Симонов
Отец ребёнка: Шубин Симон Борисов
Смерть
Неизвестно