Шубина Аксинья Евстафьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубина Аксинья Евстафьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1746 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Алферов Ефтифий

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1775

Муж: Шубин Симон Борисов

Баландина, Верхотурский уезд, Пермская губерния
крестьянская дочь д. боровлянской
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Степанида Симонова

Отец ребёнка: Шубин Симон Борисов

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Фекла Симонова

Отец ребёнка: Шубин Симон Борисов

Рождение ребёнка
Около ?.07.1785

Сын: Шубин Тихон Симеонов

Отец ребёнка: Шубин Симон Борисов

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Шубин Сергей Симонов

Отец ребёнка: Шубин Симон Борисов

Смерть
Неизвестно
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