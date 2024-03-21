Гиндин Давид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гиндин Давид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1897 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гиндин Ефим

Мать ребёнка: Гиндина (Неймарк) Елька

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гиндина (Неймарк) Елька

Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Гиндин Вениамин

Мать ребёнка: Гиндина (Неймарк) Елька

Смерть
Неизвестно

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