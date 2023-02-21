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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1859
Дата смерти
1942
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
?
1880 г.р.
?
1882 г.р.
?
1888 г.р.
?
1898 г.р.
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1880
Сын:
?
Отец ребёнка:
?
Рождение ребёнка
15.12.1882
Дочь:
?
Отец ребёнка:
?
Рождение ребёнка
1888
Сын:
?
Отец ребёнка:
?
Рождение ребёнка
1898
Дочь:
?
Отец ребёнка:
?
Смерть
1942
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