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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1880 г.р.
1882 г.р.
1888 г.р.
1898 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1880

Сын: ?

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
15.12.1882

Дочь: ?

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1888

Сын: ?

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1898

Дочь: ?

Отец ребёнка: ?

Смерть
1942
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