Килейников Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Килейников Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

Жена

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Дети

1967 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1937

Отец: Килейников Алексей

Мать: Килейникова Татьяна

Рождение ребёнка
19.12.1967

Сын: Килейников Лев

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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