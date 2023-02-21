Килейников Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1937
Отец: Килейников Алексей
Мать: Килейникова Татьяна
Рождение ребёнка
19.12.1967
Сын: Килейников Лев
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область