Ширшин Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1981
Мать ребёнка: Ширшина Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
1984
Дочь: Ширшина Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Ширшина Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
1987
Дочь: Ширшина Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Ширшина Наталья Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно