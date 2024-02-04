Ширшин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширшин Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1981

Сын: Ширшин Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Ширшина Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
1984

Дочь: Ширшина Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Ширшина Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
1987

Дочь: Ширшина Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Ширшина Наталья Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ширшина Наталья Владимировна

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