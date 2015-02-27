Титов Евгений Альбертович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титов Евгений Альбертович

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

17.02.1967

Дата смерти

27.02.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1967
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1981
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Место жительства
С 1987 по 1988
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1988 по 1992
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Место жительства
С 1993
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Смерть
27.02.2015
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
По 2015
Кострома, город Кострома, Костромская область
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