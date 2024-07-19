Спирина Афросинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Спирин Филипп Петров
Рождение ребёнка
1799 ст.
Отец ребёнка: Спирин Филипп Петров
Рождение ребёнка
1800 ст.
Отец ребёнка: Спирин Филипп Петров
Рождение ребёнка
1802 ст.
Отец ребёнка: Спирин Филипп Петров
Рождение ребёнка
1805 ст.
Отец ребёнка: Спирин Филипп Петров
Рождение ребёнка
1807 ст.
Сын: Спирин Александр Филиппов
Отец ребёнка: Спирин Филипп Петров
Рождение ребёнка
1812 ст.
Отец ребёнка: Спирин Филипп Петров
Рождение ребёнка
1813 ст.
Дочь: (Спирина) Александра Филиппова
Отец ребёнка: Спирин Филипп Петров
Рождение ребёнка
1815 ст.
Отец ребёнка: Спирин Филипп Петров
Смерть
Неизвестно