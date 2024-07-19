Спирина Афросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпирина Афросинья

Спирина Афросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спирин Филипп Петров

Рождение ребёнка
1799 ст.

Сын: Спирин Михаил Филиппов

Отец ребёнка: Спирин Филипп Петров

Рождение ребёнка
1800 ст.

Сын: Спирин Козьма Филиппов

Отец ребёнка: Спирин Филипп Петров

Рождение ребёнка
1802 ст.

Сын: Спирин Григорий Филиппов

Отец ребёнка: Спирин Филипп Петров

Рождение ребёнка
1805 ст.

Сын: Спирин Степан Филиппов

Отец ребёнка: Спирин Филипп Петров

Рождение ребёнка
1807 ст.

Сын: Спирин Александр Филиппов

Отец ребёнка: Спирин Филипп Петров

Рождение ребёнка
1812 ст.

Сын: Спирин Симион Филиппов

Отец ребёнка: Спирин Филипп Петров

Рождение ребёнка
1813 ст.

Дочь: (Спирина) Александра Филиппова

Отец ребёнка: Спирин Филипп Петров

Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Спирин Спиридон Филиппов

Отец ребёнка: Спирин Филипп Петров

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.