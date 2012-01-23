Пеліпас Андрэй Сяргеевіч — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пеліпас Андрэй Сяргеевіч

Место рождения

Гомель, Гомельская область

Дата рождения

23.01.2012

Пол

Мужской

Отец

1979 г.р.

Мать

1977 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.2012

Отец: Пеліпас Сяргей Сяргеевіч

Мать: Пеліпас Антаніна Валер'еўна

Гомель, Гомельская область
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