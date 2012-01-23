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Пеліпас Андрэй Сяргеевіч
Пеліпас Андрэй Сяргеевіч
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Древо
Место рождения
Гомель
, Гомельская область
Дата рождения
23.01.2012
Пол
Мужской
Отец
Пеліпас Сяргей Сяргеевіч
1979 г.р.
Мать
Пеліпас Антаніна Валер'еўна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
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АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.2012
Отец:
Пеліпас Сяргей Сяргеевіч
Мать:
Пеліпас Антаніна Валер'еўна
Гомель
, Гомельская область
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