Башлыкова Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башлыкова Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Башлыков Виктор Иванович

Отец ребёнка: Башлыков Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Башлыкова Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Башлыков Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Башлыков Александр Иванович

Отец ребёнка: Башлыков Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башлыков Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
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