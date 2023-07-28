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Козырин Аркадий Олегович

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Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

14.01.1963

Пол

Мужской

Отец

1939 г.р.

Мать

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Жена

1962 г.р.

Дети

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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1963

Отец: Козырин Олег Вячеславович

Мать: скрыто настройками приватности

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
14.07.1983

Жена: Козырина Татьяна Борисовна

Рождение ребёнка
24.11.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козырина Татьяна Борисовна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
18.12.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козырина Татьяна Борисовна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область