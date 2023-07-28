Козырин Аркадий Олегович
Место рождения
Дата рождения14.01.1963
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1963
Отец: Козырин Олег Вячеславович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
14.07.1983
Рождение ребёнка
24.11.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козырина Татьяна Борисовна
Рождение ребёнка
18.12.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козырина Татьяна Борисовна