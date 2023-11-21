Коровин Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоровин Владимир Алексеевич

Коровин Владимир Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1811 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Коровин Алексей Семенович

Мать: не указана

Место жительства
С 10.10.1852
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
По Указу Тобольской казенной палаты от 10 октября 1852 г . №11627 перечислены сей же волости из деревни Козловой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коровина Василиса Никитична

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close