Коровин Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Коровин Алексей Семенович
Мать: не указана
Место жительства
С 10.10.1852
По Указу Тобольской казенной палаты от 10 октября 1852 г . №11627 перечислены сей же волости из деревни Козловой
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно