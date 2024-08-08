Яковлев Даниил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Даниил

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Место рождения

д. Лутное (Лутная), Краснинской волости, Юхновского уезда, Калужской губернии

Дата рождения

1846

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Яковлев Яков

Мать: Яковлева ?

Время зарождения деревни Лутное относится к концу XVII – началу XVIII веков. Название топонима Лутное происходит от древнерусского слова лутъ – «лыко, мочало». Известное выражение «драть лыко», в былы... Показать все
Рождение ребёнка
1885

Сын: Яковлев Матвей

Мать ребёнка: Яковлева Наталья

Рождение ребёнка
1892

Сын: Яковлев Иван

Мать ребёнка: Яковлева Наталья

Место жительства
1917
Место жительства
1924
Смерть
1935

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