Яковлев Даниил
Место рожденияд. Лутное (Лутная), Краснинской волости, Юхновского уезда, Калужской губернии
Дата рождения1846
Дата смерти1935
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Яковлев Яков
Мать: Яковлева ?
Время зарождения деревни Лутное относится к концу XVII – началу XVIII веков. Название топонима Лутное происходит от древнерусского слова лутъ – «лыко, мочало». Известное выражение «драть лыко», в былы... Показать все
Рождение ребёнка
1885
Сын: Яковлев Матвей
Мать ребёнка: Яковлева Наталья
Рождение ребёнка
1892
Сын: Яковлев Иван
Мать ребёнка: Яковлева Наталья
Место жительства
1917
Место жительства
1924
Смерть
1935