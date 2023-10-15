Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зубарев Яков
Рождение ребёнка
1800
Сын: Зубарев Василий
Отец ребёнка: Зубарев Яков
Атары, Советский муниципальный район, Кировская область
Ревизская сказка Вятской губернии, Яранского уезда, 1833 г.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зубарев Яков
Смерть
Неизвестно