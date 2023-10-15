Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1764 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1800 г.р.

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубарев Яков

Рождение ребёнка
1800

Сын: Зубарев Василий

Отец ребёнка: Зубарев Яков

Атары, Советский муниципальный район, Кировская область
Ревизская сказка Вятской губернии, Яранского уезда, 1833 г.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубарев Яков

Смерть
Неизвестно
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