Романова (Ильина) Юлия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: Ильин Иван Васильевич
Мать: Ильина Агния Ефимовна
Рождение ребёнка
22.04.1955
Отец ребёнка: Романов Николай Иванович
Рождение ребёнка
?.03.1957
Дочь: Романова Алевтина Николаевна
Отец ребёнка: Романов Николай Иванович
Место жительства
С 1957
Донбас
Бракосочетание
Неизвестно