Романова (Ильина) Юлия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Ильина) Юлия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Ильин Иван Васильевич

Мать: Ильина Агния Ефимовна

Рождение ребёнка
22.04.1955

Сын: Романов Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Романов Николай Иванович

Рождение ребёнка
?.03.1957

Дочь: Романова Алевтина Николаевна

Отец ребёнка: Романов Николай Иванович

Место жительства
С 1957
Донбас
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Николай Иванович

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