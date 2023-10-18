Ефимия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834 ст.
Отец ребёнка: Федул Фёдорович
Рождение ребёнка
1836 ст.
Отец ребёнка: Федул Фёдорович
Рождение ребёнка
1839 ст.
Дочь: Бодрова Пелагея Федуловна
Отец ребёнка: Федул Фёдорович
Рождение ребёнка
1844 ст.
Дочь: Бодрова Татьяна Федуловна
Отец ребёнка: Федул Фёдорович
Рождение ребёнка
1846 ст.
Дочь: Собакина Мария Федуловна
Отец ребёнка: Федул Фёдорович
Рождение ребёнка
1849 ст.
Отец ребёнка: Федул Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федул Фёдорович
Смерть
Неизвестно