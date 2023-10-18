Ефимия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834 ст.

Сын: Бодров Гаврила Федулович

Отец ребёнка: Федул Фёдорович

Белый Ручей, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1836 ст.

Сын: Бодров Семён Федулович

Отец ребёнка: Федул Фёдорович

Белый Ручей, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1839 ст.

Дочь: Бодрова Пелагея Федуловна

Отец ребёнка: Федул Фёдорович

Белый Ручей, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1844 ст.

Дочь: Бодрова Татьяна Федуловна

Отец ребёнка: Федул Фёдорович

Белый Ручей, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1846 ст.

Дочь: Собакина Мария Федуловна

Отец ребёнка: Федул Фёдорович

Белый Ручей, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Бодров Андрей Федулович

Отец ребёнка: Федул Фёдорович

Белый Ручей, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федул Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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