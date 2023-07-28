Онищенко Елена Исаева
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смерти17.10.1907
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Исай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Онищенко Кондрат
Отец ребёнка: Онищенко Афанасий
Рождение ребёнка
1864
Сын: Онищенко Сергей
Отец ребёнка: Онищенко Афанасий
Рождение ребёнка
17.11.1866
Сын: Онищенко Григорий
Отец ребёнка: Онищенко Афанасий
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Онищенко Афанасий
Рождение ребёнка
12.03.1876
Дочь: Кристина
Отец ребёнка: Онищенко Афанасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Онищенко Афанасий
Смерть
17.10.1907
Причина смерти: по старости
Похороны
Неизвестно