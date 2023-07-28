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Онищенко Елена Исаева

Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

1839

Дата смерти

17.10.1907

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Исай

Мать: не указана

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Онищенко Кондрат

Отец ребёнка: Онищенко Афанасий

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Онищенко Сергей

Отец ребёнка: Онищенко Афанасий

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
17.11.1866

Сын: Онищенко Григорий

Отец ребёнка: Онищенко Афанасий

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Онищенко Афанасий

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
12.03.1876

Дочь: Кристина

Отец ребёнка: Онищенко Афанасий

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Онищенко Афанасий

Смерть
17.10.1907
Белоцерковцы, Полтавська область
Причина смерти: по старости
Похороны
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область