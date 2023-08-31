Мальцева Нина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева Нина Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мальцев Гаврил Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1967

Сын: Мальцев Виктор Леонидович

Отец ребёнка: Мальцев Леонид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Лариса Леонидовна

Отец ребёнка: Мальцев Леонид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Владимир Леонидович

Отец ребёнка: Мальцев Леонид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Василий Леонидович

Отец ребёнка: Мальцев Леонид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сосновая Любовь Леонидовна

Отец ребёнка: Мальцев Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцев Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцев Леонид

Смерть
Неизвестно
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