Мальцева Нина Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мальцев Гаврил Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1967
Сын: Мальцев Виктор Леонидович
Отец ребёнка: Мальцев Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Лариса Леонидовна
Отец ребёнка: Мальцев Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальцев Владимир Леонидович
Отец ребёнка: Мальцев Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальцев Василий Леонидович
Отец ребёнка: Мальцев Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сосновая Любовь Леонидовна
Отец ребёнка: Мальцев Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мальцев Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мальцев Леонид
Смерть
Неизвестно