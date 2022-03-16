Давыдова (Садчикова) Вера Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1928
Дата смерти16.03.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1928
Рождение ребёнка
11.05.1956
Рождение ребёнка
26.12.1957
Рождение ребёнка
28.12.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.03.2022
Самарская (Куйбышевская) область, г.Самара, Самарская (Куйбышевская) область (губерния)