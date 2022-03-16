Давыдова (Садчикова) Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова (Садчикова) Вера Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1928

Дата смерти

16.03.2022

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1928

Отец: Садчиков Алексей Михайлович

Мать: Говорухина Татьяна Максимовна

Рождение ребёнка
11.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давыдов Пётр Фёдорович

Рождение ребёнка
26.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давыдов Пётр Фёдорович

Рождение ребёнка
28.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давыдов Пётр Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Пётр Фёдорович

Смерть
16.03.2022
Самарская (Куйбышевская) область, г.Самара, Самарская (Куйбышевская) область (губерния)