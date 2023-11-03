Шигорин Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПо 1782
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Шигорин Гаврило Григорьев
Мать ребёнка: Шигорина1, Ленивая2 ? Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
Около 06.01.1770
Сын: Шигорин Николай Григорьев
Мать ребёнка: Шигорина1, Ленивая2 ? Авдотья Иванова
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.05.1774
Дочь: Агрипина Григорьева
Мать ребёнка: Шигорина1, Ленивая2 ? Авдотья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
По 1782