Шигорин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШигорин Григорий

Шигорин Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

По 1782

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Шигорин Гаврило Григорьев

Мать ребёнка: Шигорина1, Ленивая2 ? Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
Около 06.01.1770

Сын: Шигорин Николай Григорьев

Мать ребёнка: Шигорина1, Ленивая2 ? Авдотья Иванова

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.05.1774

Дочь: Агрипина Григорьева

Мать ребёнка: Шигорина1, Ленивая2 ? Авдотья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шигорина1, Ленивая2 ? Авдотья Иванова

Смерть
По 1782
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close