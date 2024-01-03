Бондарева Фёкла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бондарев Иван
Отец ребёнка: Бондарев Фёдор
Бракосочетание
04.11.1873
Муж: Бондарев Фёдор
Кувекино, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.03.1877
Сын: Бондарев Георгий Фёдорович
Отец ребёнка: Бондарев Фёдор
Рождение ребёнка
21.01.1880
Дочь: Тряскина (Бондарева) Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Бондарев Фёдор
Рождение ребёнка
18.10.1881
Дочь: (Бондарева) Параскева Фёдоровна
Отец ребёнка: Бондарев Фёдор
Рождение ребёнка
1884
Дочь: (Бондарева) Любовь Фёдоровна
Отец ребёнка: Бондарев Фёдор
Рождение ребёнка
02.02.1885
Дочь: (Бондарева) Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Бондарев Фёдор
Смерть
Неизвестно