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Бондарева Фёкла Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондарев Иван

Отец ребёнка: Бондарев Фёдор

Бракосочетание
04.11.1873

Муж: Бондарев Фёдор

Кувекино, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.03.1877

Сын: Бондарев Георгий Фёдорович

Отец ребёнка: Бондарев Фёдор

Рождение ребёнка
21.01.1880

Дочь: Тряскина (Бондарева) Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Бондарев Фёдор

Рождение ребёнка
18.10.1881

Дочь: (Бондарева) Параскева Фёдоровна

Отец ребёнка: Бондарев Фёдор

Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Бондарева) Любовь Фёдоровна

Отец ребёнка: Бондарев Фёдор

Рождение ребёнка
02.02.1885

Дочь: (Бондарева) Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Бондарев Фёдор

Смерть
Неизвестно

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