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Корсунова Мария Саввична

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл.Кривая Лука

Дата рождения

1740

Дата смерти

1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1771

Сын: Корсунов Леонтий Никитович

Отец ребёнка: Корсунов Никита Кузьмич

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Закотянской волости сл.Кривая Лука
Смерть
1795
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл.Кривая Лука