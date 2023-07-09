Корсунова Мария Саввична
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл.Кривая Лука
Дата рождения1740
Дата смерти1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1771
Сын: Корсунов Леонтий Никитович
Отец ребёнка: Корсунов Никита Кузьмич
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Закотянской волости сл.Кривая Лука
Смерть
1795
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл.Кривая Лука