Бушуев Дмитрий Козьмин
Место рождения
Дата рождения12.10.1916 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
12.10.1916 ст.
Отец: Бушуев Козьма Сергеев
Мать: Бушуева Агафия Макариева
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 136 стр. 172
Крещение
16.10.1916 ст.
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 136 стр. 172
Смерть
Неизвестно