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Бушуев Дмитрий Козьмин

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Место рождения

Шаркунова

Дата рождения

12.10.1916 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1882 г.р.

Мать

Около 1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1916 ст.

Отец: Бушуев Козьма Сергеев

Мать: Бушуева Агафия Макариева

ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 136 стр. 172
Крещение
16.10.1916 ст.
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 136 стр. 172
Смерть
Неизвестно
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