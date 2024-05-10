Добровольский Ефрем Яковлевич 29.01.1821 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Добровольский Ефрем Яковлевич

Место рождения

Винаровка, Київська область

Дата рождения

29.01.1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1821 ст.

Отец: Добровольский Яков Васильевич

Мать: Добровольская (Гневуш) Мария Константиновна

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1490а - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1821 год. л.425
Крещение
30.01.1821 ст.
Винаровка, Київська область
Церковь св. Иоанна Богослова | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1490а - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1821... Показать все
Смерть
Неизвестно

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