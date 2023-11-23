Стефан Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смерти13.10.1811
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Стефан Иванович (1737 - 1811) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок Климентовского погоста в Юхти Угличского уезда. 1784 году по разбору уволен из духовного ведомства. Умер 13 октября 1... Показать все
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: Феодосия Петрова
(Аристов) Иоанн Стефанович (1765 — 1819) Родился в семье дьячка Климентовского погоста в Юхти Угличского уезда Стефана Ивановича. С 1780 года обучался в Ярославской духовной семинарии на содержании от... Показать все
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Прасковья Стефановна
Мать ребёнка: Феодосия Петрова
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Ушакова Ирина Стефанова
Мать ребёнка: Феодосия Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок Климентовского погоста в Юхти Угличского уезда
Смерть
13.10.1811