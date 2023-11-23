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Стефан Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

13.10.1811

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1740 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Стефан Иванович (1737 - 1811) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок Климентовского погоста в Юхти Угличского уезда. 1784 году по разбору уволен из духовного ведомства. Умер 13 октября 1... Показать все
Рождение ребёнка
1765

Сын: Аристов Иоанн Стефанов

Мать ребёнка: Феодосия Петрова

(Аристов) Иоанн Стефанович (1765 — 1819) Родился в семье дьячка Климентовского погоста в Юхти Угличского уезда Стефана Ивановича. С 1780 года обучался в Ярославской духовной семинарии на содержании от... Показать все
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Прасковья Стефановна

Мать ребёнка: Феодосия Петрова

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Ушакова Ирина Стефанова

Мать ребёнка: Феодосия Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок Климентовского погоста в Юхти Угличского уезда
Смерть
13.10.1811
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