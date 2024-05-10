Лисин Димитрий Христофоров Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лисин Димитрий Христофоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лисин Христофор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисин Иоанн старший

Мать ребёнка: Лисина Анастасия Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисина Анастасия Тимофеева

Рождение ребёнка
10.10.1892

Сын: Лисин Иоанн Димитриев

Мать ребёнка: Лисина Анастасия Тимофеева

Смерть
Неизвестно

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