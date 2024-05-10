Лисин Димитрий Христофоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лисин Христофор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисин Иоанн старший
Мать ребёнка: Лисина Анастасия Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1892
Мать ребёнка: Лисина Анастасия Тимофеева
Смерть
Неизвестно