(Нестеренко) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Нестеренко) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нестеренко Данил

Мать: Нестеренко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно